Эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Украина – Финляндия, в котором "желто-синие" упустили победу из-за пенальти на последних минутах.

По мнению Виктора Леоненко, в матче с финнами украинцам не хватало темпа игры, а в пропущенном голе виноват не только Мыколенко.

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"Если ты атакуешь без спешки, контролируя мяч, то нужно либо исполнять, либо ждать ошибки соперника. А так каждый делал по сто передач, которые успевали перекрывать. Каждый делал очень много касаний.

Нашим футболистам неудобно и непривычно играть слишком быстро. Мыколенко должен запомнить свою ошибку на всю жизнь. Куда он побежал? Но вообще-то в том эпизоде ​​виноват Забарный. Он, по сути, "сплавил" Мыколенко тем, что отдавал передачу внешней стороной стопы", – сказал эксперт.

Напомним, в матче 2 тура квалификации ЧМ-2022 Украина упустила победу над Финляндией. Виталий Мыколенко получил красную карточку и заработал пенальти, который реализовал Пукки.