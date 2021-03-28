Україна та Фінляндія визначають сильнішого у матчі кваліфікації ЧС-2022. Дивіться найкращі моменти першого тайму на Збірна 24.

Україна приймає Фінляндію в рамках другого туру кваліфікацїі Чс-2022.

У першому таймі команди голів не забивали. Небезпечні постріли на свій рахунок записали Маліновський, Зінченко та Зубков. Запам'яталося і непорозуміння між Бущаном та Забарним, яке на щастя не привело до гола.