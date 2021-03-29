Експерт ТК "Футбол" Віктор Леоненко прокоментував результат матчу 2-го туру відбору на ЧС-2022 Україна – Фінляндія, в якому "жовто-сині" втратили перемогу через пенальті на останніх хвилинах.

На думку Віктора Леоненка, у матчі з фінами українцям не вистачало темпу гри, а у пропущеному голі винен не лише Миколенко.

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"Якщо ти атакуєш без поспіху, контролюючи м'яч, то потрібно або виконувати, або чекати помилки суперника. А так кожен робив по сто передач, які встигали перекривати. Кожен робив дуже багато дотиків до м'яча.

Нашим футболістам незручно і незвично грати занадто швидко. Миколенко повинен запам'ятати свою помилку на все життя. Куди він побіг? Але взагалі в тому епізоді винен Забарний. Він, по суті, "сплавив" Миколенка тим, що віддавав передачу зовнішньою стороною стопи", – сказав експерт.

Нагадаємо, у матчі 2 туру кваліфікації ЧС-2022 Україна втратила перемогу над Фінляндією. Віталій Миколенко отримав червону картку та заробив пенальті, який реалізував Пуккі.