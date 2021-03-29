Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поєдинок з Фінляндією (1:1), у якому українці втратили перемогу на останніх хвилинах.

"Ми зіграли відмінний матч. Знали, що вони будуть захищатися всі 90 хвилин. Вони це і робили. Ми контролювали гру 85 хвилин, забили хороший м'яч. Потім послідувала серія помилок, яка призвела до пропущеного гола. Прикро, але це буде нам урок на майбутнє. Я вважаю, що кінцівку ми дуже погано дограли", – сказав Шевченко.

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Також наставник "синьо-жовтих" прокоментував заміну Олександра Зубкова на Марлоса: "Ми знали, де є простір. Ми його шукали в середині на правому фланзі, трошки в середині на лівому фланзі і трохи вище. Марлос ідеально для цього підходив. Зубков зіграв хороший матч. Шкода, що не забив, у нього було кілька хороших моментів в першому таймі. У мене немає претензій до хлопців, у мене є претензії до останніх п'яти хвилин. Замість того, щоб довести матч до кінця, ми розгубилися. Серія помилок привела до помилки, яка спричинила гол, через який ми зіграли внічию".

Разом з тим, Андрій Миколайович не вважає, що втрата очок у двобої із Фінляндією є критичною. "У нас в групі ще все попереду. Виграшний матч, але ми помилилися і подарували. Нічого, у нас ще все попереду, будемо грати. Я дивлюся не на результат, а на якість гри, на змістовність, на поставлену установку – виконали її чи ні. Чи можна було зіграти краще? Звичайно, у нас є проблеми. Але мені подобається, що хлопці, які виходять, віддають все. У нас є колектив, який рухається вперед, ця гра показала це ще раз. Також вона показала, що ми рухаємося в правильному напрямку", – заявив Шевченко.