Кухаревич не сможет дебютировать против Манчестер Сити Зинченко: причина

22 июля 2021 , 09:22
Читати новину українською

Источник:

Сайт Манчестер Сіті

Ранее Труа и Манчестер Сити договорились о товарищеском матче, который должен был состояться 31 июля. К сожалению, поєдинок пришлось отменить.

Манчестер Сити сообщил о вынужденной отмене товарищеского матча против французского Труа, куда недавно перешел молодой украинский нападающий Николай Кухаревич.

Интересно Молодой голкипер Динамо Нещерет может стать партнером Роналду – им интересуется Ювентус

Провести матч помешали карантинные ограничения британских властей, из-за которых "горожанам" придется проводить предсезонную подготовку только в пределах Англии.

Напомним, 7 августа Сити начнет сезон матчем за Суперкубок Англии против Лестера.

Кухаревич перешел в Труа, который принадлежит City Football Group, из львовского Руха.

"Молодежка" стартует в отборе на Евро-2023: места проведения стартовых матчей и формат турнира
Автор: Ярослав Сиваківський