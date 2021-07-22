Кухаревич не сможет дебютировать против Манчестер Сити Зинченко: причина
22 июля 2021 , 09:22Читати новину українською
Источник:Сайт Манчестер Сіті
Ранее Труа и Манчестер Сити договорились о товарищеском матче, который должен был состояться 31 июля. К сожалению, поєдинок пришлось отменить.
Манчестер Сити сообщил о вынужденной отмене товарищеского матча против французского Труа, куда недавно перешел молодой украинский нападающий Николай Кухаревич.
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Провести матч помешали карантинные ограничения британских властей, из-за которых "горожанам" придется проводить предсезонную подготовку только в пределах Англии.
Напомним, 7 августа Сити начнет сезон матчем за Суперкубок Англии против Лестера.
Кухаревич перешел в Труа, который принадлежит City Football Group, из львовского Руха."Молодежка" стартует в отборе на Евро-2023: места проведения стартовых матчей и формат турнира