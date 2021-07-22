Манчестер Сити сообщил о вынужденной отмене товарищеского матча против французского Труа, куда недавно перешел молодой украинский нападающий Николай Кухаревич.

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Провести матч помешали карантинные ограничения британских властей, из-за которых "горожанам" придется проводить предсезонную подготовку только в пределах Англии.

Напомним, 7 августа Сити начнет сезон матчем за Суперкубок Англии против Лестера.

Кухаревич перешел в Труа, который принадлежит City Football Group, из львовского Руха.