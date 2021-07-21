19-летний голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет находится на радарах туринского Ювентуса. Итальянский клуб уже ведет общение о возможности приобретения талантливого футболиста.

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Туринцам предлагали услуги Цыганкова и Мыколенко, но никто из этих игроков не интересует гранда. Кроме того, за Нещерета Ювентус готов платить не более 3 миллионов евро и рассматривает его как далекую перспективу.

Напомним, сейчас Нещерет восстанавливается от травмы плеча, но в Италии не слишком обращают внимание на этот фактор. Сейчас интерес к нему находится только на стадии разговоров, но если переговоры перейдут в активную фазу, то Юве готов инвестировать во вратаря несмотря на повреждение.