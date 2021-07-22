Манчестер Сіті повідомив про вимушене скасування товариського матчу проти французького Труа, куди нещодавно перейшов молодий український нападник Микола Кухаревич.

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Провести матч завадили карантинні обмеження британської влади, через які "містянам" доведеться проводити передсезонну підготовку лише в межах Англії.

Нагадаємо, 7 серпня Сіті розпочне сезон матчем за Суперкубок Англії проти Лестера.

Кухаревич перейшов у Труа, який належить City Football Group, з львівського Руху.