Первый поединок квалификации на молодежный чемпионат Европы "сине-желтые" проведут 3 сентября. Состоится он на стадионе Спортивного центра Футбольной ассоциации Сербии в городке Стара-Пазова, расположенного на расстоянии 45 километров от Белграда.

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В рамках второго тура украинцы примут Армению. Поединок состоится 7 сентября на стадионе "Колос" в Коваливке, Киевской области. Время начала обеих встреч будет определено позже.

Стоит добавить, что вместе с Украиной в группе H выступают Франция, Сербия, Северная Македония, Армения и Фарерские острова.