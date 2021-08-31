Кто умеет играть – играет везде: Петраков не беспокоится из-за искусственного поля в Казахстане

Уже завтра, 1 сентября, Украина попытается взять 3 очка в матче квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана. Матч состоится на стадионе "Астана Арена", который известен своим искусственным покрытием.

Многие команды, которые играли на главной арене Казахстана, жаловались на состояние поля. Тренер сборной Украины Александр Петраков тоже изучил этот вопрос и консультировался с коллегами.

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Кроме того, ему приходилось встречаться со спецификой этого поля раньше.

В 2011 году мы играли с юношеской сборной на этом поле этого же стадиона. Также я недавно общался с Русланом Костышиным, чей Колос играл с казахским Шахтером на этой арене. Он говорит, что поле очень жесткое, они его поливают очень быстро. Поле специфическое. Но кто умеет играть в футбол, то играет везде и на любом поле,

– уверен Петраков.

Напомним, матч Казахстан – Украина состоится 1 сентября, начало – в 17:00. Ранее на НСК "Олимпийский" "желто-синие" упустили победу над этим соперником, матч завершился со счетом 1:1. В активе Украины в квалификации на ЧМ-2022 только 3 очка, поэтому завтра нас устроит только победа.