Багато команд, які грали на головній арені Казахстану, скаржилися на стан поля. Тренер збірної України Олександр Петраков теж вивчив це питання та консультувався з колегами.

Цікаво Буяльський – в основі збірної України: Петраков починає розкривати карти

Окрім того, йому доводилося зустрічатися з специфікою цього поля раніше.

У 2011 році ми грали з юнацькою збірною на цьому полі цього ж стадіону. Також я нещодавно спілкувався з Русланом Костишином, чий Колос грав з казахським Шахтарем на цій арені. Він каже, що поле дуже жорстке, вони його поливають дуже швидко. Поле специфічне. Але хто вміє грати у футбол, той грає скрізь і на будь-якому полі,

– впевнений Петраков.

Нагадаємо, матч Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня, початок – о 17:00. Раніше на НСК "Олімпійський" "жовто-сині" втратили перемогу над цим суперником, матч завершився з рахунком 1:1. В активі України у кваліфікації на ЧС-2022 лише 3 очки, тому завтра нас влаштує лише перемога.