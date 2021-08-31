Многие команды, которые играли на главной арене Казахстана, жаловались на состояние поля. Тренер сборной Украины Александр Петраков тоже изучил этот вопрос и консультировался с коллегами.

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Кроме того, ему приходилось встречаться со спецификой этого поля раньше.

В 2011 году мы играли с юношеской сборной на этом поле этого же стадиона. Также я недавно общался с Русланом Костышиным, чей Колос играл с казахским Шахтером на этой арене. Он говорит, что поле очень жесткое, они его поливают очень быстро. Поле специфическое. Но кто умеет играть в футбол, то играет везде и на любом поле,

– уверен Петраков.

Напомним, матч Казахстан – Украина состоится 1 сентября, начало – в 17:00. Ранее на НСК "Олимпийский" "желто-синие" упустили победу над этим соперником, матч завершился со счетом 1:1. В активе Украины в квалификации на ЧМ-2022 только 3 очка, поэтому завтра нас устроит только победа.