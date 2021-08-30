Наставник сборной уже поговорил с Буяльским и рассказал, что ожидает от хавбека. Специалист убежден, что для новой схемы сборной футболист прекрасно подходит, но ему нужно будет стараться еще больше, чем в матчах УПЛ.

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Если он будет соответствовать той роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, тот не будет играть,

– сказал Петраков.

Напоминаем, что сборная уже сегодня вечером проведет тренировку в Нур-Султане перед матчем с Казахстаном. Матч на "Астана Арена" состоится 1 сентября, арбитр даст стартовый свисток в 17:00.