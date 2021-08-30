Лунин мув вынужден взять больничный. Футболиста изолировали от остальной команды и родных в гостинице, рядом с ним всегда находится врач.

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У Андрея есть все симптомы болезни, но госпитализация не нужна. Врачи пока лечат нашего кипера с помощью консервативных методов.

Напомним, Лунин получил вызов в сборную Украины на матчи против Казахстана, Франции и Чехии, но его место из-за болезни занял Денис Бойко.

Матч отбора на ЧМ-2022 Казахстан – Украина состоится уже в среду, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.