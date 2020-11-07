Нападающий Артем Кравец в национальную сборную Украины прибудет в хорошем настроении. Форвард забил гол в ворота "Фенербахче", а его команда победила.

Артем Кравец вышел в стартовом составе "Коньяспора" на гостевой матч против "Фенербахче".

Забил гол нападающий на 77-й минуте, получив пас из центра поля. Войдя в штрафную, Кравец удачно пробил над голкипером. И установил итоговый счет матча – 2:0 в пользу "Коньяспора".

Для Кравца этот гол стал пятым в чемпионате Турции, куда он перебрался из киевского "Динамо". Нападающий оформил дубль в первом же матче за новую команду в ворота "Бешикташа". А потом забивал "Ени Малатьяспору" и "Башакшехиру".

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Напомним, Кравец получил вызов в национальную сборную Украины на три ноябрьские матчи. В составе "сине-желтых" он должен заменить Владислава Супрягу. У нападающего "Динамо" оказался положительный тест на коронавирус.

Видео гола Кравца