Нападник Артем Кравець до національної збірної України прибуде у хорошому настрої. Форвард забив гол у ворота "Фенербахче", а його команда перемогла.

Артем Кравець вийшов у стартовому складі "Коньяспора" на гостьовий матч проти "Фенербахче".

Забив гол нападник на 77-й хвилині, отримавши пас з центру поля. Увійшовши у штрафний майданчик, Кравець вдало пробив над голкіпером. І встановив підсумковий рахунок матчу – 2:0 на користь "Коньяспора".

Для Кравця цей гол став п'ятим в чемпіонаті Туреччини, куди він перебрався з київського "Динамо". Нападник оформив дубль у першому ж матчі за нову команду у ворота "Бешикташа". А згодом забивав "Єні Малатьяспору" та "Башакшехіру".

До теми Асист Яремчука не допоміг "Генту" врятуватися від поразки у Лізі Європи: відео

Нагадаємо, Кравець отримав виклик до національної збірної України на три листопадові матчі. У складі "синьо-жовтих" він повинен замінити Владислава Супрягу. У нападника "Динамо" виявився позитивний тест на коронавірус.

Відео голу Кравця