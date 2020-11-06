Нападающий сборной Украины вновь отметился результативным действием. Однако бельгийский "Гент" уступил сербской "Црвене Звезде".

Кстати Вспышка COVID-19 в "Генте" – Пластун сдал повторный тест

Роман Яремчук вышел в стартовом составе "Гента" на поединок Лиги Европы в Белграде. Открыли счет хозяева усилиями Гелора Канги. Однако еще до перерыва "буйволы" отыгрались. Яремчук отпасовал под удар Вадису Оджиджи-Офоэ и капитан не промахнулся.

После перерыва нападающий "Црвены Звезды" Александар Катай принес победу сербской команде 2:1. Украинский форвард отыграл весь матч, мог забить сам, впрочем, покинул поле без забитых голов.

В другом матче группы L "Хоффенхайм" разгромил чешский "Слован", за который 90 минут провел украинец Тарас Качараба – 5:0. После трех туров немцы являются лидерами квартета, а "Гент" остается на дне с тремя поражениями.

Видеообзор матча Црвена Звезда – Гент