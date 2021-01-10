Итальянские СМИ рассекретили подробности контракта Виктора Коваленко с Аталантой.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко доиграет текущий сезон в составе "горняков", сообщает портал Calciomercato.

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Полноценным игроком Аталанты хавбек станет летом, когда покинет Шахтер на правах свободного агента. Контракт 24-летнего футболиста с клубом из Бергамо рассчитан на 5 лет, утверждает источник.

В текущем сезоне Коваленко провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает хавбека в 4,5 миллионов евро.