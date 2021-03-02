Коваленко не сыграет против Кротоне – дебют украинца откладывается
Хавбек Аталанты Виктор Коваленко не поможет команде в очередном матче Серии А.
Источник:TuttoAtalanta
Украинский хавбек Аталанты Виктор Коваленко, скорее всего, не сможет помочь команде в матче против Кротоне.
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Похоже, что футболист получил небольшое повреждение, поэтому тренировался по индивидуальной программе вместе с Ламмерсом, Шутало и Сапатой.
Отметим, что уже в среду, 3 марта, Аталанта дома встретится с худшей командой Серии А – Кротоне. Это был бы идеальный шанс для Коваленко дебютировать в новой команде.
Коваленко стал игроком бергамасков в январе, но еще ни разу не выходил на поле в футболке своей новой команды.
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