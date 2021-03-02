Хавбек Аталанти Віктор Коваленко не допоможе команді у черговому матчі Серії А.

Український хавбек Аталанти Віктор Коваленко, скоріш за все, не зможе допомогти команді у матчі проти Кротоне.

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Схоже на те, що футболіст отримав невелике пошкодження, тому тренувався за індивідуальною програмою разом із Ламмерсом, Шутало і Сапатою.

Зазначимо, що вже у середу, 3 березня, Аталанта вдома зустрінеться із найгіршою командою Серії А – Кротоне. Це був би ідеальний шанс для Коваленка дебютувати у новій команді.

Коваленко став гравцем бергамасків у січні, але ще жодного разу не виходив на поле у футболці своєї нової команди.