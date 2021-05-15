В выездном матче против Дженоа Аталанта не сможет рассчитывать на Виктора Коваленко. Хавбек получил травму и не поехал с командой на матч.

Кстати Коваленко получит в Аталанте свою роль – у него будет только два конкурента

Отметим, что Виктор перешел в Аталанту этой зимой, но сыграл всего 4 минуты в матче против Вероны. До конца сезона Аталанта сыграет еще 3 матча, среди которых и финал Кубка Италии против Ювентуса.

Руслан Малиновский попал в заявку и сможет приложить усилия для победы в важном матче.