По мнению футболиста, Андрею Шевченко удалось создать отличный коллектив, лидером которого стал Александр Зинченко.

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"В Украине сейчас одно из самых сильных поколений за всю историю. Также хочу отметить команду, когда играл Андрей Шевченко. Именно он проложил дорогу в Европу украинским футболистам.

Его можно назвать первым легендарным футболистом Украины. Теперь у нас молодая команда, которая хочет проявить себя на чемпионате Европы. А Зинченко – наш новый номинальный лидер", – сказал Михайличенко.

Отметим, что уже скоро сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020, в рамках которой сыграет 3 товарищеских поединка.