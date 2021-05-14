По мнению журналиста Лоренцо Козалино, хавбек сборной Украины Виктор Коваленко в следующем сезоне будет бороться за место в основном составе команды Гасперини.

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"Думаю, Коваленко будет важным игроком ротации в центре поля, где Аталанта нуждается в разнообразии. Тандем Де Роон-Фройлер пока вынужден работать практически без замен", – рассказал Козалино.

Отметим, что Коваленко уже дебютировал в Серии А, но сыграл всего 3 минуты. Вместе с тем Аталанта верит в футболиста и готова дать ему время на адаптацию.