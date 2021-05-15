У виїзному матчі проти Дженоа Аталанта не зможе розраховувати на Віктора Коваленка. Хавбек отримав травму та не поїхав з командою на матч.

До речі Коваленко отримає в Аталанті свою роль – в нього буде лише два конкуренти

Зазначимо, що Віктор перейшов в Аталанту цієї зими, але зіграв лише 4 хвилини у матчі проти Верони. До кінця сезону Аталанта зіграє ще 3 матчі, серед яких і фінал Кубка Італії проти Ювентуса.

Руслан Маліновський потрапив у заявку та зможе докласти зусиль для перемоги у важливому матчі.