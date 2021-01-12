Коваленко может переехать в Италию в январе: Аталанта и Шахтер пытаются договориться
Аталанта пытается ускорить переход украинского хавбека Виктора Коваленко в свои ряды.
Существует вероятность перехода Виктора Коваленко в Аталанту уже в январе, сообщает портал Meta-ratings.
К теме Коваленко перейдет в Аталанту летом: условия контракта украинца с новым клубом
Ранее сообщалось, что бергамаски подождут до лета и подпишут украинского хавбека на правах свободного агента. По информации источника, клубы возобновили контакт и начали переговоры о зимнем переходе футболиста.
Если клубы придут к компромиссу, то Коваленко переедет в Италию в ближайшее время.
Напомним, в текущем сезоне хавбек провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллона евро.
Поделиться новостью