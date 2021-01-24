Украинец открыл счет в битве Двуглавых орлов.

До матча в Салониках АЕК подходил с хорошей серией из 5 подряд победных матчей. Принципиальности этому дерби добавлял и факт близости команд в турнирной таблице – АЕК и ПАОК шли на второй и третьей ступеньках соответственно, а их разделял лишь один пункт.

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На 18-й минуте тринидадец Леви Гарсия прошел по правому флангу и выкатил точно под удар Евгению Шахову – 1:0. Украинец отпраздновал максимально сдержанно и всем своим видом дал понять, что гол в ворота команды, с которой он стал чемпионом Греции, является особенным.

Еще до перерыва хозяева отыгрались благодаря опасному штрафному удару. С выстрелом Амра Варды кипер справился, но добивание испанца Хосе Креспо оказалось для афинцев фатальным.

На старте второго тайма АЕК вышел вперед. Костас Галанопулос воспользовался ошибкой обороны и пробил между ног вратарю. А потом ошиблись уже гости. 18-летний словенец Жига Лячи отдал неудобный пас вратарю и Гиоргос Атанасиадис взял мяч в руки – свободный удар. Нестандартной ситуацией ПАОК воспользовался сполна. Розыгрыш завершился точным ударом легендарного Виериньи.

На 87-й минуте Шахов был заменен, а минутой ранее в игру вступил Дмитрий Чигринский. В среду на АЕК ждет матч против Янины, где выступает воспитанник Динамо Владислав Наумец.

Обзор матча (гол Шахова на 00:40)

Чемпионат Греции, 18 тур

ПАОК – АЕК 2:2

Голы: Креспо, 40, Виеринья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50.