Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко поділився планами на свою подальшу кар'єру. Футболіст переконаний, що Шахтар нічим не гірший за європейські топ-клуби.

Захисник "гірників" Віктор Корнієнко у коментарі Профутбол Digital зізнався, що не має наміру переходити до європейських клубів, адже Шахтар нічим від них не відрізняється.

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"Шахтар – такий клуб, який нічим не відрізняється від тих команд, які грають в Європі. Шахтар щороку грає в Лізі чемпіонів, Лізі Європи з командами із топ-чемпіонатів. Не бачу сенсу переходити в Європу, коли ти в команді, яку я бачу як топ-рівень.

Ви говорите, чи не хотів я б пограти в Італії або ще десь? Але у нас же є матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, там ми показуємо результат з командами, які перебувають там. Мені здається, це говорить про те, що Шахтар точно не загубився б в якомусь із цих чемпіонатів.

Якщо граєш проти команди топ-рівня, то швидше прогресуєш і ростеш як футболіст. У чемпіонаті України теж зараз непрості команди. Всі вже вивчили один одного. Команди з середини таблиці вивчили гру Шахтаря, Динамо. Непросто зараз вийти і обіграти будь-яку команду УПЛ", – зазначив Корнієнко.