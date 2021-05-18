За словами Кілмана, він завжди пам'ятав про своє українське походження, а український паспорт зробив його щасливим.

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"Я народився у Лондоні, все життя тут прожив, але мої батьки родом із Києва та Одеси. Коли я був маленьким, то приїжджав до України. Мій дідусь досі там живе і дядько, вся сім'я там живе.

Був дуже радий отримати український паспорт. Коли я його отримав, була дуже рада і моя мама. Вона хотіла зробити фото зі мною і паспортом в руках. Вся сім'я була рада, що він у мене є", – розповів Кілман.

Зазначимо, що 23-річний Кілман грав за збірну Англії з футзалу, тож має англійське футбольне громадянство.