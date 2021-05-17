По сообщению СМИ, товарищеский матч сборной Украины против национальной команды Северной Ирландии примет "Днепр Арена". Поединок запланирован на 3 июня.

Читайте также Шевченко лично проконтролирует выход своей книги в Украине

Также эту информацию подтверждает Юрий Сапронов, владелец и президент харьковского комплекса "Superior Golf & Spa Resort", где базируется перед чемпионатом Европы команда Андрея Шевченко. Также он отмечает, что спарринг с Кипром, который состоится 7 июня, примет Харьков.

Напомним, что УАФ пока официально утвердил только локацию проведения товарищеской встречи с Бахрейном. Она пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 23 мая.