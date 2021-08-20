Если поединок таки перенесут за пределы страны, подопечные Александра Петракова получат сразу несколько бонусов. Это изрядно облегчит Украине задачу добыть важные 3 очка.

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Во-первых, Казахстан останется без поддержки фанатов, что сыграет важную психологическую роль. Также следует учитывать, что в Нур-Султане на "Астана-Арене" искусственная трава, к которой футболисты сборной Украины не привыкли. Одержать победу над боевым Казахстаном в сложных условиях будет крайне трудно, поэтому перенос матча в другую страну может стать для "желто-синих" спасательным кругом.

Напомним, матч с Казахстаном в Киеве завершился со счетом 1:1. Аналогично Украины сыграла с Францией и Финляндией. Следовательно, в активе "желто-синих" пока только 3 зачетных пункта.