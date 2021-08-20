Якщо поєдинок таки перенесуть за межі країни, підопічні Олександра Петракова отримають одразу декілька бонусів. Це неабияк полегшить Україні завдання здобути важливі 3 очки.

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По-перше, Казахстан залишиться без підтримки фанатів, що зіграє важливу психологічну роль. Також варто враховувати, що в Нур-Султані на "Астані-Арені" штучна трава, до якої футболісти збірної України не звикли. Здобути перемогу над бойовим Казахстаном у непростих умовах буде вкрай важко, тому перенесення матчу в іншу країну може стати для "жовто-синіх" рятівним колом.

Нагадаємо, матч з Казахстаном у Києві завершився з рахунком 1:1. Аналогічно Україна зіграла з Францією та Фінляндією. Відтак, в активі "жовто-синіх" наразі лише 3 залікових пункти.