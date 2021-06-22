Караваев объяснил невыразительную игру Украины в матче с Австрией

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился эмоциями после проигранного матча сборной Австрии. Футболист объяснил причины такого неутешительного результату.

По словам Караваева, все футболисты сборной Украины понимали важность матча против Австрии. Но вместе с тем у "желто-синих" было очень много брака.

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В перерыве штаб попросил успокоиться и вернуться в игру. Было видно, что в первом тайме мы не включились в игру, и Австрия больше доминировала. Нужно было просто начать играть в свой футбол. В игре с Нидерландами было сложнее, но сегодня тоже было трудно по-своему. Были свободные зоны, Австрия давала нам играть, просто мы ими не воспользовались, – сказал Караваев.

Напомним, несмотря на поражение Австрии у сборной Украины еще есть шансы выйти в плей-офф Евро-2020. В активе команды Шевченко 3 очка, а разница мячей – 4:5.