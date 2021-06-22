Регламент Евро-2020 предусматривает выход в 1/8 финала не только первых двух команд каждого из шести квартетов, но и четырех счастливчиков. Именно четыре лучшие команды, которые финишируют на третьей позиции в своей группе, присоединятся к 12 участникам плей-офф.

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Рейтинг третьих мест

Как известно, "сине-желтые" финишировали третьими в своей группе С с тремя очками и разницей голов 4-5.

В воскресенье первой завершила соревнования группа А. На третьей строчке финишировала Швейцария с 4 очками и она уже точно опережает Украину в борьбе за плей-офф.

Инфографика УЕФА

Порядок определения мест

В случае равенства очков, на помощь приходят такие дополнительные показатели:

лучшая разница голов;

большее количество забитых голов;

большее количество побед;

меньшее количество дисциплинарных очков (красная карточка – 3 балла, желтая карточка – 1 балл, вторая желтая – 3 балла);

высшая позиция в рейтинге европейской квалификации.

Одно условие уже исполнилось

Сразу после нашего неудачного поединка в Бухаресте с Австрией, заключительный тур состоялся в группе В. И стоит сказать, что все обстоятельства сложились идеально для украинцев. Бельгия победила Финляндию (2:0), а Россия проиграла Дании (1:4). Поэтому, третьей в квартете финишировала Финляндия с 3 очками, но с хужей разницой забитых и пропущенных. Это означает, что Украина опережает финнов в рейтинге третьих мест.

Какие еще результаты нас устроят?

Во вторник-среду наступит развязка в еще трех группах. 22 июня будет сыграно всего два матча в группе D. Здесь нас устроит только один результат – ничья между Хорватией и Шотландией. В этом случае в "клетчатых" станет 2 пункта и мы гарантированно окажемся в плей-офф уже во вторник поздно вечером.

Если все сложится наилучшим образом, то нашим соперником в 1/8 финала может оказаться победитель группы Е. Однако пока все внимание на третью строчку этого квартета, которую на данный момент сенсационно занимает Испания с 2 очками. Наиболее желаемый результат последнего тура: победа Словакии над Испанией и не победа Польши над Швецией.

Хотя это не единственная идеальная комбинация. Испания должна обыграть словаков (1:0 или вообще без пропущенных или с разницей в более чем 2 гола), а шведы не проигрывают полякам. Победа Польши или ничья между Словакией и Испанией совсем не желательны для нас.

Победитель группы F также может быть нашим соперником в случае положительного стечения обстоятельств в других группах. Правда, здесь шансы самые призрачные.

Андрей Шевченко / Фото Getty Images

Для нашего выхода Германия не может проигрывать Венгрии, а Франция должна победить Португалию с разницей в более чем 3 гола (тогда обойдем по лучшей разнице португальцев).

Еще одна благоприятная для нас история из отдела фантастики заключается в победах Венгрии и Франции с разницей в более чем 3 гола (тогда мы обходим или португальцев, или немцев).

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Конечно, шансы на выход в плей-офф у нас есть и они вполне реальны. Однако готова ли Украина (и физически, и психологически) продолжать борьбу? После "футбола" в матче с Австрией в этом есть огромные опасения.