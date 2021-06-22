По словам Караваева, все футболисты сборной Украины понимали важность матча против Австрии. Но вместе с тем у "желто-синих" было очень много брака.

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В перерыве штаб попросил успокоиться и вернуться в игру. Было видно, что в первом тайме мы не включились в игру, и Австрия больше доминировала. Нужно было просто начать играть в свой футбол. В игре с Нидерландами было сложнее, но сегодня тоже было трудно по-своему. Были свободные зоны, Австрия давала нам играть, просто мы ими не воспользовались, – сказал Караваев.

Напомним, несмотря на поражение Австрии у сборной Украины еще есть шансы выйти в плей-офф Евро-2020. В активе команды Шевченко 3 очка, а разница мячей – 4:5.