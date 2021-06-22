За словами Караваєва, усі футболісти збірної України розуміли важливість матчу проти Австрії. Але разом з тим у "жовто-синіх" було дуже багато браку.

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У перерві штаб попросив заспокоїтися і повернутися в гру. Було видно, що в першому таймі ми не ввімкнулися в гру, і Австрія більше домінувала. Потрібно було просто почати грати в свій футбол. У грі з Нідерландами було складніше, але сьогодні теж було важко по-своєму. Були вільні зони, Австрія давала нам грати, просто ми ними не скористалися, – сказав Караваєв.

Нагадаємо, попри поразку Австрії збірна України ще має шанси вийти в раунд плей-офф Євро-2020. В активі команди Шевченка 3 очки, а різниця м'ячів – 4:5.