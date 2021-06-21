В стартовом составе "сине-желтых" произошла лишь одна замена по сравнению с предыдущей встречей с Северной Македонией. В центре поля Тараса Степаненко сменил Сергей Сидорчук. Франко Фода провел ротацию на двух позициях: вместо Андреаса Ульмера и Михаэля Григорича вышли Флориан Гриллич и Марко Арнаутович соответственно.

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Первые минуты встречи прошли под контролем австрийцев. Серия угловых, несколько несильных ударов и попытки прорваться по флангу – все это прошло без особой опасности воротам Георгия Бущана. Больше всего украинцев донимали активные Штефан Лайнер и Конрад Лаймер, которые терроризировали левую бровку Виталия Миколенко.

Однако проблемы пришли со "стандарта". Илья Забарный не уследил за Кристофом Баумгартнером, который замкнул подачу с углового и с близкого расстояния прошил Бущана.

Через несколько минут "сине-желтые" ответили точным ударом Николая Шапаренко. С ним Даниэль Бахманн справился, однако на добивании оказался Андрей Ярмоленко. К сожалению, ему не хватило самой малости, чтобы переправить мяч в сетку.

Ярмоленко упускает лучший момент в первом тайме / Фото Getty Images

На 42-й минуте забивать уже могли австрийцы. Стремительную контратаку завершал Арнаутович, которого вывел на ударную позицию Алессандро Шопф. Удар нападающего оказался неточным. После этого Австрия могла забивать еще несколько раз (все тот же Арнаутович и Марсель Забитцер), однако на завершающей стадии наши соперники действовали не лучшим образом. Идеальной иллюстрацией того, что происходило в первом тайме, была статистика ударов по воротам. Если украинцы лишь однажды побеспокоили голкипера соперника, то Австрия пробила 13 раз.

В перерыве тренерский штаб украинской национальной команды заменил инертного Руслана Малиновского, вместо которого в игру вступил Виктор Цыганков. Несмотря на это, рисунок встречи особо не изменился, а вторая половина поединка стала продолжением первой, когда Австрия владела инициативой.

Эмоции Шевченко / Фото Getty Images

На 60-й минуте украинцы заработали право на штрафной, который выполнил Цыганков. Подача Виктора застала врасплох Лайнера – защитник головой переправил мяч в собственные ворота. Кипер перевел на угловой.

Несмотря на необходимость атаковать и забивать, украинцы выглядели неубедительно и откровенно слабо. Соперник без особых усилий сдерживал слабые потуги подопечных Шевченко, которые в этот вечер не были похожи на себя.

Поражение Австрии отбросило Украину на третью строчку. Теперь судьба выхода в 1/8 финала Евро-2020 будет зависеть от результатов в других группах. "Сине-желтые" сохраняют шансы на выход с третьего места и все еще могут попасть в перечень четырех счастливчиков.

Евро-2020, 3 тур группового этапа, группа С

Украина – Австрия – 0:1

Гол: Баумгартнер, 21.