Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко продолжит тренерскую карьеру в футбольном клубе Рига.

ФК Рига после расторжения контракта с Олегом Кононовым нашла нового тренера, сообщает издание Sport24.

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Команду возглавит Денис Локтионов. В его штаб войдет и бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко. Украинский специалист подпишет контракт на 2 года.

Отметим, что Калиниченко уже имел небольшой тренерский опыт в житомирском Полесье и дубле Металлиста.

Чемпионат 2020 года Рига завершила на первом месте, обогнав ближайшего конкурента всего на 3 зачетных пункта.