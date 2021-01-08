Універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко перебуває на радарах декількох клубів АПЛ.

Попри те, що Зінченко отримав місце у складі в матчах проти Челсі та Манчестер Юнайтед, його майбутнє у клубі залишається під запитанням. Втім, одразу 4 клуби АПЛ хочуть бачити Олександра у своїх лавах, повідомляє The Sun.

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Поборотися за універсала готові Лестер, Вулверхемптон, Вест Хем та Саутгемптон. Найбільш привабливим варіантом зі списку виглядає Лестер, але доволі непогана і можливість об'єднатися з Андрієм Ярмоленком.

Крім того, не відмовляється від полювання на Зінченка і Лаціо, трансфер якого схвалили боси клубу та тренер "орлів" Сімоне Індзагі.

Портал Transfermarkt оцінює Зінченка у 20 мільйонів євро. Його контракт з Манчестер Сіті розрахований до літа 2024-го року.