Калініченко тренуватиме чемпіонів Латвії
Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко продовжить тренерську кар'єру у футбольному клубі Рига.
ФК Рига після розірвання контракту з Олегом Кононовим знайшла нового тренера, повідомляє видання Sport24.
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Команду очолить Денис Локтіонов. До його штабу увійде і колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко. Український фахівець підпише контракт на 2 роки.
Зазначимо, що Калініченко вже мав невеликий тренерський досвід у житомирському Поліссі та дублі Металіста.
Чемпіонат 2020 року Рига завершила на першому місці, обігнавши найближчого конкурента лише на 3 залікові пункти.
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