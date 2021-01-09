Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко продовжить тренерську кар'єру у футбольному клубі Рига.

ФК Рига після розірвання контракту з Олегом Кононовим знайшла нового тренера, повідомляє видання Sport24.

Цікаво Зінченко може стати одноклубником Ярмоленка

Команду очолить Денис Локтіонов. До його штабу увійде і колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко. Український фахівець підпише контракт на 2 роки.

Зазначимо, що Калініченко вже мав невеликий тренерський досвід у житомирському Поліссі та дублі Металіста.

Чемпіонат 2020 року Рига завершила на першому місці, обігнавши найближчого конкурента лише на 3 залікові пункти.