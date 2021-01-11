Агент Тараса Качарабы Юрий Данченко рассказал подробности перехода украинского защитника в пражскую Славию.

По словам агента, Тарас получал предложения из российского чемпионата, но категорически их не рассматривал. Об этом Данченко рассказал в комментарии порталу Команда1.

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"Достоин ли Качараба выступать в более престижном чемпионате, чем чешское первенство? В перспективе – да. Но пока Славия – это очень хороший вариант для защитника. Команда выступает в групповом раунде Лиги чемпионов, пробилась в плей-офф Лиги Европы.

У Качарабы были предложения из Турции и России, но последний вариант мы даже не рассматривали. Надеемся, что своей игрой теперь уже на высшем уровне Тарас привлечет к себе внимание тренеров национальной сборной Украины. Выступать там – его мечта", – рассказал Данченко.

Качараба стал игроком Славии на правах аренды, его контракт принадлежит либерецкому Словану.