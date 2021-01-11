Агент Тараса Качараби Юрій Данченко розповів подробиці переходу українського захисника у празьку Славію.

За словами агента, Тарас отримував пропозиції з російського чемпіонату, але категорично їх не розглядав. Про це Данченко розповів у коментарі порталу Команда1.

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"Чи гідний Качараба виступати у престижнішому чемпіонаті, ніж чеська першість? У перспективі – так. Але поки Славія – це дуже хороший варіант для захисника. Команда виступає в груповому раунді Ліги чемпіонів, пробилася в плей-офф Ліги Європи.

У Качараби були пропозиції з Туреччини і Росії, але останній варіант ми навіть не розглядали. Сподіваємося, що своєю грою тепер вже на вищому рівні Тарас приверне до себе увагу тренерів національної збірної України. Виступати там – його мрія", – розповів Данченко.

Качараба став гравцем Славії на правах оренди, його контракт належить ліберецькому Словану.