Міланський клуб не проти підписати хавбека національної збірної України.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в міланському Інтері, повідомляє портал Interlive.

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За інформацією видання, український хавбек може стати заміною Крістіану Еріксену, якого Інтер планує продати вже цієї зими.

Міланці звернули увагу на Маліновського, який не отримує багато ігрового часу у складі Аталанти. Наставник бергамасків Джан П'єро Гасперіні віддає перевагу хавбеку Маттео Пессіні замість Руслана.

Повідомляється, що найбільш реальним варіантом може стати оренда українського футболіста з правом викупу.

У поточному сезоні Серії А Маліновський провів 13 матчів, в яких відзначився голом та 3 асистами.