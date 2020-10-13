Никому не до смеха будет, - Шевченко к игрокам сборной перед матчем с Испанией
У главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко нет времени на веселье. На тренировке команды на стадионе он обратился к игрокам перед матчем против Испании.
На предматчевой тренировке на НСК "Олимпийский" за день до игры, в понедельник, 12 октября, Андрей Шевченко был очень сосредоточен. При выстроении команды перед тренировкой он обратился к игрокам. Часть его речи удалось найти журналистам из FootballHub.
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"Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?", – обратился Шевченко к игрокам.
Скорее всего это обращение главный тренер сборной адресовал к Виталию Миколенко, который в то время был перед ним.
Что именно стало причиной таких слов Шевченко – на видео не попало.
- Напомним, сборная Украины проиграла три матча подряд – Испании (0:4), Франции (1:7) и Германии (1:2). Два последних матча состоялись 7 и 10 октября соответственно.
- 13 октября "сине-желтых" ожидает еще один матч против сборной Испании. На этот раз в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Букмекеры Marathonbet отдают предпочтение в матче гостям. Победу сборной Испании они оценили коэффициентом 1,46. На то, что подопечные Шевченко смогут дать достойный бой сопернику и победить – 7,40. На ничью в матче стоит коэффициент 5,45.