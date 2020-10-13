У главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко нет времени на веселье. На тренировке команды на стадионе он обратился к игрокам перед матчем против Испании.

На предматчевой тренировке на НСК "Олимпийский" за день до игры, в понедельник, 12 октября, Андрей Шевченко был очень сосредоточен. При выстроении команды перед тренировкой он обратился к игрокам. Часть его речи удалось найти журналистам из FootballHub.

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"Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?", – обратился Шевченко к игрокам.

Скорее всего это обращение главный тренер сборной адресовал к Виталию Миколенко, который в то время был перед ним.

Что именно стало причиной таких слов Шевченко – на видео не попало.