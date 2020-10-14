Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вышел на второе место среди тренеров по количеству проведенных матчей. Теперь в его активе 38 игр.

Матчем против Испании, который закончился сенсационной победой сборной Украины, Андрей Шевченко обошел своего предшественника Михаила Фоменко и вышел на второе место.

Стоит внимания: Какие турнирные перспективы сборной Украины в Лиге наций: от победы в группе до вылета из элиты

У Шевченко теперь 38 матчей во главе сборной Украины. Из этих матчей украинцы победили 21 раз, 9 раз сыграли вничью и 8 раз проиграли.

Впереди в списке лишь Олег Блохин. Он дважды возглавлял сборную Украины с сентября 2003 года до декабря 2007 года. А также с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года. Под его руководством украинцы сыграли 64 матча.

Сможет ли Шевченко побить рекорд Блохина

У Шевченко контракт действует до конца 2022 года – окончания Чемпионата мира по футболу.

Он проведет еще три матча в 2020 году: 11 ноября товарищескую игру против Польши, а также два матча Лиги наций – 14 ноября против Германии и 17 ноября против Швейцарии. Все три игры состоятся на выезде.

Пока неизвестно, сколько сборная Украины проведет матчей в 2021 году. Как минимум – 17.

Евро-2020. Сборная Украины точно выступит на Чемпионате Европы. Это значит, что она сыграет три матча в группе – против Нидерландов и Австрии. Третий соперник еще определяется. Это минимум. В случае выхода из группы, количество матчей будет расти – 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Поэтому таких матчей может быть и семь.

Квалификация ЧМ-2022. Точно можно говорить, что Украина выступит в отборе на Чемпионате мира 2022 года. Украинцы могут попасть в группу с пятью или шестью командами. В УЕФА предложили календарь на десять туров. То есть можно говорить о 8 или 10 матчах.

К теме: ЧМ-2022: УЕФА утвердил календарь матчей квалификации – когда сыграет Украина

Товарищеские матчи. Календарь отбора на ЧМ-2022 предусматривает календарь на 10 туров. Поэтому если команда попадет в группу с пятью командами, то у нее будет только восемь туров. Еще два тура – товарищеские матчи. Перед Евро-2020 предусмотрены товарищеские матчи для сборных. Украинцы в подготовке к турниру могут провести два матча. Это минимальное количество. Их может быть и три. Еще два товарищеских матча предусмотрены в октябре и ноябре, когда матчей отбора за одну игровую неделю будет всего по два, а не три.

Таким образом количество матчей во главе сборной на конец 2021 года может быть как минимум 58. Для побития рекорда Блохина Шевченко предстоит провести еще 7 матчей. Это можно будет сделать за 2022 год, пока у главного тренера будет действовать соглашение.