Для Ахрика Цвейбы матч против Венгрии остался единственным в составе нашей сборной.

Источник: Футбол24

Защитник киевского Динамо Ахрик Цвейба, который в своей карьере выступал за четыре сборные команды (СССР, СНГ, Украины и России), вспомнил, как провел дебютный поединок за "сине-желтых" в августе 1992 года.

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"В июне того года я выступал на чемпионате Европы за сборную СНГ в качестве игрока киевского Динамо. Сложный переходный период, полная неизвестность... Мне предложили сыграть за сборную Украины – я долго не думал. Сам матч? Обычный спарринг, в котором мы уступили 1:2", – говорит Цвейба.

Также эксфутболист рассказал о других обстоятельствах встречи в Ньиредьхазе, которая стала лишь третьей в общем реестре всех матчей сборной Украины.

"Я помню, как мы отправились в Венгрию на автобусе. Тренировал ту сборную Виктор Прокопенко. Времени на знакомство было немного. Еще по сборной Союза знал Илью Цымбаларя. Других ребят только по именам и заочно. У меня на руках был советский паспорт – украинских документов не имел", – признается защитник сборной Украины.

В ответ на гол футболиста Таврии Юрия Гудыменко в первом тайме венгры ответили под занавес поединка двумя точными ударами. Начиная с 57-й минуты украинцы играли в меньшинстве после удаления Виктора Леоненко.

Обзор матча