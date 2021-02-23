Екскапітан збірної України Тимощук рекламує шкарпетки, присвячені дню російської армії
Колишній гравець Шахтаря, Зеніта та Баварії Анатолій Тимощук взяв участь у рекламній кампанії до дня армії окупанта.
Джерело:Інтаграм магазину Зеніта
Колишня українська зірка Анатолій Тимощук, який зараз працює у Зеніті, став обличчям рекламної кампанії клубу до дня російської армії.
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Колишній капітан збірної України "пропонує" уболівальникам "синьо-біло-блакитних" купити "традиційні" шкарпетки.
Традиція відзначати 23 лютого народилася на початку минулого століття. Її започаткували для восхваляння Красної армії. Після розпаду Радянського Союзу свято відзначається в Росії як День захисника Вітчизни і є днем військової слави Росії.
Таким чином, Тимошук, який зіграв за збірну України 144 матчі, долучився до святкування цієї традиції.
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