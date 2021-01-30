Хавбек сборной Англии Джесси Лингард продолжит свою карьеру в Вест Хэме.

Источник: официальный сайт Вест Хэма

Вест Хэм оформил переход хавбека Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда. 28-летний футболист перешел в новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

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В составе "молотобойцев" новичок будет выступать под 11-м номером. Аренда – не первый опыт Лингарда, который ранее в таком же статусе играл за Лестер, Бирмингем, Брайтон и Дерби Каунти.

В текущем сезоне Лингард полностью выпал из обоймы Манчестер Юнайтед. В его активе лишь 3 матча во всех турнирах без результативных действий.