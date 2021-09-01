Как рассказал хавбек Динамо, команда знакомится с требованиями нового главного тренера и его видением игры. Команда формирует наработки как на поле, так и на занятиях по тактике.

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Настроение отличное. Ярмола привез новые шутки из Лондона, делится с нами,

– рассказал Шапаренко об атмосфере в команде.

Также он отметил, что тяжелое искусственное поле на "Астана Арена" не может быть оправданием, команда готовится показать хорошую игру и получить максимальный результат.

Матч квалификаии на ЧМ-2022 Казахстан – Украина состоится сегодня, 1 сентября. Арбитр даст стартовый свисток в 17:00.