Всего в списке 23 футболиста. В заявку не попали хавбек Шахтера Тарас Степаненко и вингер Ференцвароша Александр Зубков.

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Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Тарас Качараба, Виктор Корниенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Мыколенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Александр Тымчик.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Матч квалификации на ЧМ-2022 Казахстан – Украина состоится сегодня, 1 сентября. Поединок начнется в 17:00.