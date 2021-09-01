Вратари

Даже сложно вспомнить, когда наша национальная команда встречалась с такими трудностями на вратарской позиции. Для начала новый тренерский штаб должен был переформатировать список вызванных голкиперов с учетом важного фактора – официального заявления Андрея Пятова о завершении выступлений в главной команде страны после Евро-2020.

К теме Казахстан – Украина: хозяева запустят на трибуны только своих болельщиков

Следовательно, в особом списке от Комитета национальных сборных УАФ, который якобы формировали Олег Блохин и Алексей Михайличенко, фигурировали три фамилии вратарей: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин. А дальше начались проявления черной магии. Прошло несколько дней и все трое вылетели из обоймы. Сначала огорчило сообщение о травме Бущана, дальше была весть о серьезном повреждении Трубина, а окончательно деморализовало заявление мадридского Реала, который сообщил о коронавирусе у Лунина.

Андрей Пятов / фото Getty Images

УАФ отреагировала мгновенно вызовом "отставника" Пятова и полтавчанина Дмитрия Ризныка. А потом, после известия о болезни Лунина, в сборную пригласили дублера Бущана с Динамо Дениса Бойко. Кто будет играть в воротах против Казахстана – спрогнозировать непросто. Пятов выдал фантастический матч против Монако, Бойко в двух поединках этого сезона не пропускал (постарались полевые игроки Динамо, которые смяли оппонентов – Десну (4:0) и Колос (7:0), а Ризнык имеет стабильную игровую практику в Ворскле.

Защитники

Расположение и выбор основных защитников может стать сюрпризом от Петракова. На триумфальном ЧМ (U-20) наша команда играла с тремя центральными защитниками. Не чужой для Петракова является и формация с четырьмя защитниками, которую успешно используют Шахтер и Динамо на старте сезона. Можно спрогнозировать, что слева сыграет Виталий Миколенко, которого Петраков также знает давно. Динамовец играл у Александра Васильевича в юношеской сборной, а когда-то даже выключил из игры Эрлинга Холланда, выражаясь словами тренера "сожрал этого Холланда".

Виталий Миколенко / фото Getty Images

Позиция правого защитника – достаточно дискуссионная. Александр Караваев в последних поединках за Динамо проигрывал конкуренцию поляку Томашу Кендзере. Больше доверия от тренерского штаба "бело-синих" получает Александр Тымчик, однако более вероятно будет делаться ставка на Караваева. В центре обороны среди Матвиенко, Забарного, Кривцова, Качарабы и Сироты, логичным выглядит выбор первых двух.

Кстати, о Качарабе, чья фамилия выделяется среди десяти защитников в списке Петракова. Дебютанта из пражской Славии наставник национальной команды знает еще с юношеских времен и рассматривает его как замену другим центрбекам Попову, Бондарю и Бурде, с которыми работал в сборных. Однако всерьез рассчитывать на выход Тараса против Казахстана, пожалуй, не стоит.

Полузащитники

Марлос попрощался со сборной, Александр Зубков чаще выходит со скамейки запасных в Ференцвароше, Виктор Цыганков все еще не в оптимальной форме, Александр Зинченко пока получает минимум доверия от Хосепа Гвардиолы, Андрей Ярмоленко собирает крошки игрового времени в Вест Хэме. Середина поля – это еще одна головная боль для нового тренерского штаба.

Заслуженный вызов в национальную команду получил Виталий Буяльский, который зажигает в УПЛ (5 голов в 6 матчах и статус лучшего бомбардира лиги). Однако удастся ли Петракову интегрировать лучшего бомбардира Премьер-лиги в свою модель? Ярмоленко в клубе и Ярмоленко в сборной – это два противоположных футболисты. Поэтому его место в старте на Казахстан также выглядит безапелляционно.

Андрей Ярмоленко / фото Getty Images

Готов ли играть с первых минут Степаненко? Получит ли доверие от тренера Макаренко, который нашел новый клуб и стабильную игровую практику? На какой позиции сыграет Малиновский? Вопросов и проблем достаточно много, однако в полузащите Петраков по крайней мере имеет разносторонние варианты и пространство для маневра.

Нападающие

Навязать конкуренцию вратарской линии по количеству несчастий может позиция форварда. В субботу наставник СК Днепр-1 Игор Йовичевич сообщил о травме Артема Довбика. Автор эпохального мяча в ворота Швеции на Евро-2020 таки поехал в лагерь сборной, где окончательно убедился – ближайшие встречи он пропустит. Уже в воскресенье тревожные вести пришли из Лиссабона. Роман Яремчук не попал в заявку Бенфики на очередной матч португальского чемпионата. В прессе писали о повреждении и последствиях вакцинации, но, кажется, все не настолько критично.

Если же Яремчук не сможет играть, то у Петракова остается единственная номинальная замена – дебютант Даниил Сикан из Шахтера. Обладатель серебряной бутсы золотого чемпионата мира U-20 сыграл менее 100 минут в 8 стартовых поединках Шахтера в новом сезоне.